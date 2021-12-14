الجزائر.. إيني وسوناطراك يستثمران في قطاع النفط بـ 1.4 مليار دولار

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية اتفاقية استثمار في قطاع النفط مع شركة إيني الإيطالية، وتهدف لإنتاج حوالي 45 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، وتنص على إجراء عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط بمنطقة حوض بركين؛ وذلك باستثمارات تقدر بمليار و400 مليون دولار.

وفي سياق ذي صلة، قامت الجزائر بقطع الغاز عن خط أنبوب الغاز المغربي الأوروبي، الذي ينقل الغاز إلى إسبانيا مرورا بالمغرب.

وجاء ذلك على خلفية قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب، إذ ينقل هذا الخط الذي يمتد لمسافة ألف وأربعمائة كيلومتر، حوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز إلى إسبانيا.

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