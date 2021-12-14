اقتصاد

الجزائر.. إيني وسوناطراك يستثمران في قطاع النفط بـ 1.4 مليار دولار

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية اتفاقية استثمار في قطاع النفط مع شركة إيني الإيطالية، وتهدف لإنتاج حوالي 45 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، وتنص على إجراء عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط بمنطقة حوض بركين؛ وذلك باستثمارات تقدر بمليار و400 مليون دولار.
وفي سياق ذي صلة، قامت الجزائر بقطع الغاز عن خط أنبوب الغاز المغربي الأوروبي، الذي ينقل الغاز إلى إسبانيا مرورا بالمغرب.
وجاء ذلك على خلفية قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب، إذ ينقل هذا الخط الذي يمتد لمسافة ألف وأربعمائة كيلومتر، حوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز إلى إسبانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك