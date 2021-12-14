اجتماع لمناقشة تحديد المعسكرات التي تم نزع الصبغة العسكرية عنها إبان النظام السابق لغرض المشاريع التنموية والخدمات العامة

اجتمع رئيس اللجنة وزارية تُعنى بدراسة وتحديد المقرات والمواقع المستغلة من وزارة الدفاع لتخصيصها لتنفيذ برنامج الإقراض الشبابي وزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي” اليوم الثلاثاء، وبحضور نائب رئيس اللجنة وزير الشباب ” فتح الله الزنّي “.

تناول الاجتماع مناقشة طلب تحديد المعسكرات التي تم نزع الصبغة العسكرية عنها إبان النظام السابق لغرض المشاريع التنموية والخدمات العامة وحصرها وتحديد أماكنها،

وكذلك تحديد المعسكرات الداخلة نطاق المدن والمحاطة بالأحياء السكنية وإمكانية الاستغناء عنها من قبل وزارة الدفاع.

كما تطرق أيضاً إلى حالة المعسكرات التي بها بنية تحتية عسكرية كبيرة وبها كتلات خرسانية لايمكن إعادة استغلالها لارتفاع التكلفة النهائية لتأهيلها وأن تأهيل هذه المعسكرات يكلف أكثر من شراء أراضي بسعر السوق الموازي، كما تقرر خلال الاجتماع تكليف وزارة الشباب بتحديد الحد الأدنى لمتر الأرض ، وكذلك الإتفاق على عقد الإجتماع الثاني للجنة يوم الإثنين القادم الموافق 20 ديسمبر لسنة 2021 م .

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