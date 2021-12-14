“وزارة الصناعة” تبحث إمداد المناطق الصناعية بالغاز

بحث وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، رفقة مدير عام هيئة المناطق الصناعية، ورئيس مجلس إدارة شركة نقل الغاز، البدء الفعلي وآليات مد خطوط الغاز، لبعض المناطق الصناعية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المجتمعين توافقوا؛ على تشكيل فريق عمل واحد بين الجهات المعنية، يعمل على تحديد المناطق المستهدفة بإمدادات خطوط الغاز، وإعداد الدراسات الفنية لكيفية مدها، وتحديد تكلفة هذه العملية.

يذكر أن جهود وزارة الصناعة في ربط المناطق الصناعية المفترضة بالغاز، تأتي عقب تصريحات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، دعا فيها الشركات المستهلكة للطاقة، إلى البحث عن بدائل من خلال الطاقات المتجددة، لعدم قدرة المؤسسة على توفير الغاز، الذي انحدر إنتاجه؛ “بسبب نقص التمويل، والإجراءات البيروقراطية، التي تعيق عمل المؤسسة

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