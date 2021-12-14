المالية تعلن عن فتح باب المنافسة لنيل الجائزة في مجال المساهمة المعرفية في الاقتصاد والمالية الإسلاميين عن سنة 2022 م

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن فتح باب المنافسة لنيل الجائزة المعلن عنها من قبل البنك الإسلامي للتنمية في مجال المساهمة المعرفية في الاقتصاد والمالية الإسلاميين عن سنة 2022 م.

حيث أنها جائزة تمنح لأبرز الإسهامات المعرفية في المجالات المتعلقـة الاقتصاد الإسلامي والتي تمتلك القدرة على معالجة أبـرز التحديات التنموية لدى الدول الأعضاء بالبنك، وذلك بإعتبار أن دولة ليبيا عضوا مؤسساً بالبنك، كما تم إفساح المجال أمام الأوساط العلمية الليبية المؤهلة للحصول على فرص متساوية مع غيرهم من المتقدمين مـن مختلف الدول الأعضاء بالبنك للتنافس على نيل الجائزة .

وأضافت الوزارة بأن جميع المتقدميـن سيخضعـون لنفـس الإجراءات والقواعـد المعمـول بهـا بالبنـك، حيث ستتـم المفاضلة بينهم بكل شفافية ومهنية، وذلك من خلال مراعاة متطلبات الترشيح والضوابط المعمول بها في عملية الإختيار وهي: خطاب ترشيح “باللغة العربية أو الإنجليزية”، وكذلك تقديم طلبات الترشيح مشفوعة بجميع المعلومات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية لجائزة، بالإضافة إلى إرفاق السيرة الذاتية المفصلة “الأفراد ” أو الملف المؤسسي “المؤسسات”، ويجب تقديم الترشيحات مع تحميل المستندات الداعمة المطلوبة على البوابة الإلكترونية للجائزة قبل التاريخ المحدد لإغلاق باب الترشيح .

كما يمكن إرسال المستندات التي لايمكـن تحميلهـا عبـر البوابـة الإلكترونية عـن طريـق البريـد العـادي إلى اللجنة التحضيرية للجائزة، ولن ينظر في أي ترشيح يصل بعد الموعد المحدد، وكذلك التعيين الذاتي غير مسموح به، ولا يسمح بترشيح منسوبي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أو أفراد عائلاتهم المباشرين .

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