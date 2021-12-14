“صنع الله” يحذر من التجاهل المستمر للتحديات الخطيرة التي يواجهها قطاع النفط فيما يتعلق بإنتاج الغاز تحديداً

حذر رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” من التجاهل المستمر للتحديات الخطيرة التي يواجهها قطاع النفط فيما يتعلق بإنتاج الغاز تحديداً.

وأكد على ضرورة دق ناقوس الخطر في ظل وجود انحدار طبيعي في إنتاج الغاز الطبيعي، وذلك نتيجة عدم حصول المؤسسة على الميزانيات اللازمة لتطوير الاكتشافات البحرية والبرية الغنية بالغاز، كما دعا الشركات المستهلكة للطاقة إلى البحث عن بدائل من خلال الطاقات المتجددة، لعدم قدرة المؤسسة على توفير الكميات المطلوبة من الطاقة المستهلكة “بسبب نقص التمويل والإجراءات البيروقراطية العقيمة التي تعيق عمل المؤسسة”.

وأضاف بالقول: “على الرغم من الشروع في إنتاج وتصدير النفط منذ بداية الستينيات، إلا أن نسبة الاستنفاد من المخزون النفطي في كافة الحقول المكتشفة لم تتجاوز 30% من المخزون الكلي”، مؤكداً على أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن ليبيا تملك مخزوناً ضخماً من الغاز يمكّنها أن تكون من أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة إذا نفذت وطورت عدة اكتشافات برية وبحرية.

حيث أكد أيضاً بأن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى إلى تطوير بعض هذه الاكتشافات المهمة بالشراكة مع شراكات عالمية، من أهمها تطوير التركيبين البحريين “أ ، هـ” بحوض صبراتة البحري، وتطوير حقلي العطشان والحمادة ليبيا، والمنطقة البحرية في حوض سرت.

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