قرض جزائري لتونس بقيمة 300 مليون دولار

تسلمت تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار مقدم من الجزائر، وفقاً لما ذكرته الجريدة الرسمية التونسية اليوم الثلاثاء.

وأشار المرسوم الرئاسي التونسي، الذي وافق على القرض، إلى أن الاتفاق أُبرم في 9 من ديسمبر وقد أعلنت تونس، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتواجه عجزاً مالياً قياسيا، عن تسلم القرض قبل يوم من استضافتها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة قالت الرئاسة إنها ستعزز العلاقات الوطيدة وتوسع التعاون بين البلدين.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ذكر في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنه رفض مقترحاً من الحكومة بتخفيض رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 10%، فيما قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد إن الحكومة، التي تعلن أنها قادرة على الوفاء بكل التزاماتها المالية، أبلغت الاتحاد في اجتماعات مغلقة أنها لا تملك المال الكافي لدفع رواتب العاملين في القطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس استأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ وانكمش اقتصادها بسنبة 8.8 % العام الماضي 2020، وسجل العجز المالي مستوى قياسياً بلغ 11.4% فيما تتوقع السلطات أن يصل عجز الموازنة إلى 8.3 % هذا العام.

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