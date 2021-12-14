“صنع الله” يجتمع مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” والوفد المرافق لها.

حيث اطلع صنع الله المستشارة ويليامز على الاوضاع والتحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، والتي من ابرزها تراكم الديون وشحّ الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط لتسيير أعمال القطاع والايفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركاء والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية المتهالكة .

ومن جهة أعربت “ويليماز” عن اعجابها بالعمل البطولي والوطني الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لاجل الحفاظ على معدلات الانتاج واستدامته لتأمين المداخيل والموارد المالية للدولة الليبية بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها قطاع النفط، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وابعادها عن اية تجاذبات قد تتسبب في عرقلة عملها الوطني والفني لتأمين قوت الشعب الليبي، المصدر شبه الوحيد للدخل وهو “النفط”، والذي يمثل 97 ٪ من ايرادات الدولة الليبية، مضيفةً بأنه يجب دعم هذه المؤسسة والوقوف الى جانبها للحفاظ على وحدة واستقلال “ليبيا” والوصول بها إلى بر الامان.

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