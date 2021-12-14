اجتماع لمناقشة كيفية الشروع في استثمار وتطوير أرض معرض طرابلس الجديد

عقدت اليوم الثلاثاء اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد المشكلة بقرار من وزير الاقتصاد رقم (705) لسنة 2021م برئاسة المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض “أبوبكر قنونه” اجتماعاً لمناقشة كيفية الشروع في استثمار وتطوير أرض المعرض في منطقة العامرية تحت مسمى معرض طرابلس الجديد(العامرية) وإعداد الخطط والمشروعات والبرامج اللازمة لذلك.

حيث كانت مخرجات الاجتماع البدء في إعداد التصورات بخصوص إستكمال هذا المشروع، بالإضافة إلى الاتفاق على تحديد موعد اجتماع دوري لتسهيل إنشاء هذا المشروع الذي سوف يكون له دور كبير في الشأن الاقتصادي والصناعي والتجاري وكذلك توفير فرص عمل للشباب لتقليل نسبة البطالة.

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