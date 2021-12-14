“الحداد” يناقش أوضاع جهاز حرس المنشآت النفطية

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالمنطقة ال “محمد الحداد” اليوم اجتماعاً مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد “علي الديب” بمقر رئاسة الأركان العامة بطرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المشتركة بين رئاسة الأركان العامة والجهاز من بينها أوضاع فروع الجهاز بالمنطقة الشرقية والجنوبية.

كما قام رئيس الجهاز بتقديم نبذة عن خطة الحماية وتأمين الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز والخطوات والترتيبات بشأن عودة الشركات التي ترغب في العودة إلى مزاولة عملها خلال الفترة القادمة.

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