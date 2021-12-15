مصلحة المطارات تطلع على أوضاع مطار الكفرة

عقد رئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال” اجتماعاً عميد بلدية الكفرة مع “عبدالرحمن يعقوب” ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات “أبوبكر بدر” .

تناول الاجتماع أهم المشاكل التي يعاني منها مطار الكفرة واستعراض بعض المشاريع الجارية والمستهدف تنفيذها بالمطار ومن بينها مشروع صيانة الممر الموازي وإمكانية توفير المخصصات المالية اللازمة للمشروع وتنفيذ المرحلة الثانية منه .

كما ناقش الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتوفير بعض الإحتياجات التشغيلية الأخرى التي ستساهم في فتح المطار لإستقبال الرحلات الجوية.

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