اللجنة العليا لوزارتي الداخلية والعدل تناقش مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عدة مواضيع

اجتمعت اللجنة العليا لوزارتي الداخلية والعدل مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة, برئاسة وزير العدل “حليمة ابراهيم” وبحضور الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة وسفراء دول “ايطاليا ، المانيا ، هولندا ، فرنسا” وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ورؤساء وأعضاء اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل.

ناقش الاجتماع ما تم انجازه في المرحلة الأولى من المشروع المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للشرطة والعدل، وتدشين المرحلة الثانية.

كما تناول الاجتماع بنوداً هامة من بينها تعزيز الشراكة والتأكيد على استكمال المنظومة النمطية الإدارية والمالية لوزارتي الداخلية والعدل.

كما تناول الاجتماع البند الخاص بمنظومة النظام المتكامل لإدارة وتتبع ملف القضايا منذ رفع الدعوة الجنائية إلى حين الفصل فيها، ومراحل الاستدلال التي تسبق رفع الدعوة، لتبني استراتيجية جديدة تقوم أساساً على العمليات الاستباقية والنوعية والتنسيق المحكم بين المؤسستين الأمنية والعدلية.

كما تم خلال الاجتماع استلام معدات وتجهيزات ضمن مخرجات المشروع في المرحلة الأولى.

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