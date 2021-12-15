الحكم المحلي تعلن عن إحالة مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر للعاملين سابقاً بالشركات العامة للخدمات النظافة لعدد من البلديات

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عن إحالة مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر للعاملين سابقاً بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين بالبلديات الآتية: ( تازربو، بنغازي طبرق، نالوت، كاباو، غريان، باطن الجبل، وازن، الحرابة، الزاوية الغرب، تراغن، أجدابيا ، وادي عتبة، الشرقية، مرزق، خليج السدرة، الجليدة، الناصرية، اسبيعة، سواني بن ادم، سوسة، ساحل الجبل، شحات، البيضاء، الأبرق ، زوارة، رقدالين، جالو، مزدة، القلعة، جادو، الرحيبات، الرجبان، الشويرف، باطن الجبل، القبة، أوباري ، بنت بية، الغريفة، سبها، براك الشاطي، ادري الشاطي، مسلاتة).

وأكدت الوزارة على إحالة مرتبات شهر نوفمبر للعاملين سابقاً بالشركات العامة لخدمات النظافة والمعينين بالبلديات الآتية : ( الماية ، سوق الخميس ، العزيزية ، المعمورة ، نسمة ، الرياينة ، ظاهر الجبل ، الأصابعة ، الزنتان ، يفرن ، غدامس ، الحوامد ، درج ، زمزم ، اجخرة ، وادي البوانيس ، القطرون ، غات).

وفي الختام تهيب الوزارة بالبلديات ومجالس إدارة الشركات العامة لخدمات النظافة التي لم تحيل بياناتها سرعة استكمال إجراءات المطابقة المحالة اليهم، حتى تتمكن الوزارة من استكمال قرارات التعيين وإحالة المرتبات ونفقات التشغيل للبلديات.

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