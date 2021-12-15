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الارصاد: اجواء ممطرة وباردة على هذه المناطق.. وموعد جديد لتقلبات جوية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 15/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تبقى الأجواء ممطرة على اغلب المناطق الساحلية وخاصةً على الخليج والساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة القصوى ما بين (15 – 18) مْ علي أغلب مناطق ليبيا، وبينما لا تتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية , وحيث من المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وخاصة الجبل الأخضر.

ومن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال الليل و في الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتراوح ما بين (03 – 5 0) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقيرر حدوت تقلبات جوية علي مناطق شمال ليبيا بداية من مساء يوم الجمعة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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