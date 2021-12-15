الارصاد: اجواء ممطرة وباردة على هذه المناطق.. وموعد جديد لتقلبات جوية

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 15/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تبقى الأجواء ممطرة على اغلب المناطق الساحلية وخاصةً على الخليج والساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة القصوى ما بين (15 – 18) مْ علي أغلب مناطق ليبيا، وبينما لا تتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية , وحيث من المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وخاصة الجبل الأخضر.

ومن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال الليل و في الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتراوح ما بين (03 – 5 0) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقيرر حدوت تقلبات جوية علي مناطق شمال ليبيا بداية من مساء يوم الجمعة.