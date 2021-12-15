“الحكم المحلي”: إحالة مرتبات أكتوبر ونوفمبر للعاملين بشركات النظافة

أعلنت وزارة الحكم المحلي عن إحالة مرتبات شهريْ أكتوبر ونوفمبر للعاملين سابقاً بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين في بلديات “تازربو، بنغازي، طبرق، نالوت، كاباو، غريان، باطن الجبل، وازن، الحرابة، الزاوية الغرب، تراغن، اجدابيا، وادي عتبة، الشرقية، مرزق، خليج السدرة، الجليدة، الناصرية، اسبيعة، سواني بن آدم، سوسة، ساحل الجبل، شحات، البيضاء، الابرق، زوارة، رقدالين، جالو، مزدة، القلعة، جادو، الرحيبات، الرجبان، الشويرف، باطن الجبل، الأبرق، القبة، اوباري، بنت بية، الغريفة، سبها، براك الشاطي، ادري الشاطي، ومسلاتة”.

كما أعلنت الوزارة عن إحالة مرتبات شهر نوفمبر للعاملين سابقاً بالشركات العامة لخدمات النظافة والمعينين في بلديات “الماية، سوق الخميس، العزيزية، المعمورة، نسمة، الرياينة، ظاهر الجبل، الأصابعة، الزنتان، يقرن، غدامس، الحوامد، درج، زمزم، اجخرة، وادي البوانيس، القطرون، و غات”.

ودعت الوزارة البلديات ومجالس إدارة الشركات العامة لخدمات النظافة التي لم تقم بإحالة بياناتها؛ إلى استكمال إجراءات المطابقة المحالة اليهم، بحيث تتمكّن الوزارة من استكمال قرارات التعيين وإحالة المرتبات ونفقات التشغيل للبلديات.

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