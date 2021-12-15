ارتفاع جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاربعاء 15 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6044 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1896 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0958 دينار، والليرة التركية 0.317 دينار، والدولار الكندي 3.5824 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2272 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2536 دينار، والدينار التونسي 1.5792 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4969 دينار ليبي.

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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 2021/12/15

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021: