وزير النفط والغاز يشارك في اجتماع المجلس الوزاري 41 لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو)

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” في اجتماع المجلس الوزاري 41 لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو) عبر الدائرة المغلقة، بحضور عدد من وزراء النفط والغاز الأعضاء بمنظمة الأبو من الدول الأفريقية ومراقبين من بعض الدول غير الأعضاء وأعضاء المكتب التنفيذي.

تناول الاجتماع مناقشة السياسات والخطط والميزانيات واعتمادها بهدف جعل المنظمة بمثابة منصة للتعاون وتنسيق الجهود، وكذلك تبادل المعرفة والخبرة بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط والغاز، حيث أن صناعة النفط والغاز أحد أهم دعائم الاقتصاديات الإفريقية لما تمثله من إسهامات في تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها.

وتطرق الاجتماع لمناقشة موضوع التحول نحو الطاقات البديلة والاقلال من استخدام الوقود الاحفوري وكذلك التفكير في إنشاء شبكة غاز ونفط لخدمة دول القارة الافريقية، بالإضافة إلى البرنامج الطويل الأمد لإستراتيجية الطاقة والتخطيط لعقد القمة الأولي لرؤساء دول هذه المنظمة.

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