“الليبية للاستثمار” تُطلق مبادرة “تمكين” لتأهيل الشباب

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن إطلاق مشروع مبادرة “تمكين”، الهادف إلى تأهيل وتطوير القدرات الشبابية الليبية، ودعم أصحاب القدرات والكفاءات العلمية المتميزة؛ من أجل استقطاب الخريجين المتميزين الأوائل، من جهة، وتحقيق فرصة التنافس للطلبة الدارسين في المرحلة الجامعية، من جهة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب إعلان المؤسسة؛ تنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار، لإرساء قاعدة شبابية من الكفاءات والقدرات المتميزة، وخلق قيادات مستقبلية شابة تكون جاهزةً للانخراط في مجالات العمل بمختلف مشروعات وإدارات المؤسسة الليبية للاستثمار والصناديق والمحافظ والشركات التابعة لها.

وذكرت المؤسسة أن ما سبق يأتي من خلال إتاحة الفرص أمام الخريجين المتميزين للحصول على برامج تدريبية تؤهلهم للعمل بالمؤسسة الليبية للاستثمار.

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