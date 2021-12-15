بمشاركة ليبية.. انعقاد اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة “الأبو”

عقد اجتماع المجلس الوزاري 41 لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول “الأبو”، يوم أمس الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، بمشاركة وزير النفط والغاز محمد عون، رفقة عدد من وزراء النفط والغاز الأعضاء بالمنظمة، إضافةً إلى مراقبين من بعض الدول غير الأعضاء، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي؛ وذلك من أجل مناقشة السياسات والخطط والميزانيات واعتمادها؛ بهدف جعل المنظمة بمثابة منصة للتعاون وتنسيق الجهود بين دولها.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع التحول نحو الطاقات البديلة والإقلال من استخدام الوقود الأحفوري، والتفكير في إنشاء شبكة غاز ونفط؛ لخدمة دول القارة الأفريقية.

وناقش الاجتماع البرنامج الطويل الأمد لاستراتيجية الطاقة، والتخطيط لعقد القمة الأولي لرؤساء دول هذه المنظمة.

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