اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد تبحث المقترحات والتصورات لتنفيذ المشروع

قامت اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد بمنطقة “غوط أبي ساق ” بمباشرة اجتماعاتها يوم أمس الثلاثاء، حيث كان الاجتماع برئاسة المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض أبوبكر قنونة، وبحضور الأعضاء .

كما استعرضت اللجنة قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة والمهام الموكلة لها وفق القرار كما ناقش الحضور آلية عملها وسُبل إنجازها.

وتم كذلك عرض عدد من المقترحات والتصورات التي من شأنها تنفيذ المشروع بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار وإمكانية إنجازه من خلال كوادر وطنية بهدف تشجيع القطاع الخاص المحلي وتوفير فرص عمل كبيرة.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمعرض طرابلس الجديد برئاسة أبوبكر قنونة، وعضوية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة وعمداء بلديات العامرية والسواني تتولى العمل على استثمار وتطوير أرض المعرض في منطقة غوط أبي ساق، تحت مسمى معرض طرابلس الجديد وإعداد الخطط والمشروعات والبرامج اللازمة لذلك، ووضع تصور كامل من حيث الإدارة والتمويل المالي للمعرض.

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