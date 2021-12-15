خاص… مصرف الجمهورية يبدأ في تغيير ملامحه مع بداية العام الجديد .. تعرف على ما سيقدمه من خدمات للزبائن

كشف مساعد المدير العام لشؤون التسويق المكلف بمصرف الجمهورية في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن سياسة الإدارة العليا للمصرف على ضرورة ميكنة كافة فروع مصرف الجمهورية .

حيث تم ميكنة أربعة فروع بمنطقة الجفرة من أصل خمسة فروع وتتمثل في تغيير المنظومة من القديمة إلى فليكس كيوب وهم فرع “ودان وهون وسوكنة” والآن فرع سوكنة يمنح في السيولة والودان كذلك بمنظومة فليكس كيوب المتحدثة حديثاً بفرع سوكنة ، ومن يوم الأحد القادم ننتقلو إلى فرع زلة لتبدأ منطقة الجفرة بالكامل تم تغطيتها من قبل مصرف الجمهورية .

كما أكد أنه تم سابقاً تركيب المنظومة في بنغازي لعدد أربعة فروع ومتجهين خلال الربع الأول من السنة القادمة مع جاهزية فيرجن الجديدة 14.3 ستتغير منظومة فليكس كيوب بالمصرف حتى المنظومة الموجودة الحالية نظراً لرداءة الإتصالات وغيرها فنحن طورنا الفيرجن كان 3 حالياً 14 يعني لا يوجد لدينا مشاكل خاصة بالمنظومة في تعطيلها أو الخدمات التي تقدمها وستصبح المنظومة سريعة جداً هذا مما يسعى المصرف في تقديم خدماته للمناطق وللمتقدمين الذين يريدون الحصول على فروع داخل مناطقهم وفي ذلك الوقت يستطيع المصرف أن ينظر إلى طلباتهم ولدينا طلبات حالياً داخل المناطق التي تريد فتح فروع ونظراً لقدم المنظومة لا يتأتى ذلك حالياً .

فبعد تركيب الفيرجن 14.3 الإدارة العليا لديها رؤية لمنح كل المتقدمين فروع في مناطقهم مع تغيير مصرف الجمهورية كافة وكالاته لفروع لتقديم خدمات للزبائن بشكل اعتيادي إلا يوم 1 يناير هذا يوم إقفال ميزانية للبدء في السنة الجديدة ولا يوجد لدينا أي إقفال وكافة فروع المصرف تعمل بشكل إنسيابي وطبيعي جداً جداً مع توفر السيولة .

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