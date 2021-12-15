العميد ونيس الشكري مديرا للإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية

طرابلس 15 ديسمبر 2021 (وال)- أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن قرارا يقضي بتكليف العميد ونيس الشكري مديرا للإدارة العامة لأمن المنافذ.

وأمر القرار رقم 2106 للعام الحالي الصادر بتاريخ 14 ديسمبر الجاري الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ من تاريخ صدوره.

والعميد ونيس الشكري من أحد أبرز ضباط الأمن الأكفياء، وتقلد العديد من المناصب الأمنية الهامة أبرزها مدير أمن كل من أجدابيا وبنغازي.

يشار إلى أن القرار الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه، وقع به خطأ مادي متعلق برتبة العميد ونيس الشكري، فيما قال مصدر بالوزارة للوكالة أن الوزير سيصلح الخطأ المادي وأن القرار يعد نافذا.(وال – طرابلس)

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