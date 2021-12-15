تكليف لجان فرعية لمباشرة حصر شركات المطاحن والأعلاف

تمخض عن الاجتماع الأول للجنة حصر المطاحن والأعلاف، عن الاتفاق على تكليف لجان فرعية موزعة بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية؛ لمباشرة حصر الشركات كلٌ حسب نطاقه الجغرافي، بهدف توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالقدرات الإنتاجية والسعات التخزينية ومكونات الأعلاف المُورّدة من الخارج، وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات الليبية المعتمدة، كضمان لحماية المستهلك والمحافظة على الاقتصاد الوطني.

كما شهد الاجتماع الذي عُقد أمس الثلاثاء مناقشة المهام الموكلة للجنة في متابعة شركات المطاحن والأعلاف العامة والخاصة، وتكوين قاعدة بيانات للمخزون الاستراتيجي من القمح “الصلب والطري”، إضافة إلى التنسيق الكامل والتواصل مع الملحقيات التجارية بالسفارات الليبية في الدول التي يُورّد منها القمح؛ للتأكد من مصدره ومكونات الأعلاف.

جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة المُشكّلة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 634 لسنة 2021، حضره مراقبو الاقتصاد والتجارة في بنغازي وسبها، إضافة إلى إدارة الشؤون القانونية ومندوبي وزارة الزراعة والاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة ورئيس النقابة العامة للمخابز.

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