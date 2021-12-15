“المنفي” يبحث مع مدير عام الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه الصعوبات التي تعيق الشركة

عقد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه “ناجي بوشناف”، وبحضور أعضاء اللجنة العمومية للشركة.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الشركة، لا سيما عدم صرف مرتبات العاملين بها طيلة الأشهر الماضية، كما أشاد” المنفي” بأهمية الشركة ودورها في تقديم الخدمات من خلال تشغيل ومتابعة محطات التحلية على طول الساحل الليبي.

وأكد على ضرورة التنسيق مع رئيس الحكومة المكلف “رمضان بوجناح” في هذا الشأن الذي تعهد بالعمل على حل الاشكاليات التي تواجه الشركة، وكذلك صرف مرتبات العاملين فيها حتى تتمكن من أداء مهامها في أفضل الظروف.

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