2.2 مليار دولار قيمة صادرات تركيا لليبيا خلال 11 شهرا

كشف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “DEIK”، أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 2.2 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وأوضح مجلس العلاقات الاقتصادية التركي في بيان له، أن قيمة صادرات تركيا إلى ليبيا خلال نوفمبر الماضي، بلغت 247 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 87 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2020، مضيفا أن أن إجمالي صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2021، بلغ 2.2 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 64 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب “DEIK” كانت المجوهرات والأثاث ومنتجات الورق والغابات والمواد الكيميائية ومنتجاتها والحبوب والبقول والبذور الزيتية على التوالي في مقدمة الصادرات التركية إلى ليبيا خلال نوفمبر.

وأكد مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، التابع لـ”DEIK” أن المجوهرات احتلت المرتبة الأولى بين المنتجات المصدرة إلى ليبيا في نوفمبر. بحسب البيان

وشدد على أهمية الخطوات الاستثمارية التي سيتخذها رجال الأعمال الأتراك في ليبيا، مضيفا باعتبار تركيا دولة منتجة، لدينا مساهمة مهمة في تلبية احتياجات ليبيا، لكننا نعلم أن هذه المساهمة ستكون أكثر استقرارا ليس مع الصادرات إنما مع الاستثمارات التي ستنفذ في البلاد.

وأكد قرنفيل ضرورة تنفيذ الاستثمارات في ليبيا، قائلا: “علينا دعم البلاد لتصبح منتجة ومكتفية ذاتيا من خلال خطوات الاستثمار التي سيتخذها رجال الأعمال الأتراك في ليبيا”.

يذكر أنه في منتصف أكتوبر الماضي عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول بحضور 200 شركة تركية و100 رجل أعمال ليبي، ووقعت في المنتدى اتفاقية تعاون اقتصادي بين ليبيا وتركيا.

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