الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت 2.2 مليار دولار في 2021

أعلن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “DEIK”، أن الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت 2.2 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام.

وبحسب بيان أصدره المجلس فقد بلغت قيمة هذه الصادرات في نوفمبر الماضي فقط، 247 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 87٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وأوضح المجلس أن الصادرات التركية لليبيا حققت نموّا بنسبة، 64٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبين المجلس أن المجوهرات والأثاث ومنتجات الورق والمواد الكيميائية ومنتجاتها والحبوب والبقول والبذور الزيتية كانت على رأس الصادرات التركية في شهر نوفمبر الماضي.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي، “مرتضى قرنفيل”، إن حجم التجارة بين البلدين في زيادة مستمرة، مشيراً إلى أن بلاده بإمكانها المساهمة في تلبية طلب السوق الليبي، ومشددا على ضرورة دعم ليبيا لجعلها دولة منتجة ومكتفية ذاتيا عن طريق الاستثمارات التي يعمل بها رجال الأعمال الأتراك وفق قوله.

يشار إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا العام الماضي 2020 قاربت المليار دولار مسجلة 937 مليون دولار.