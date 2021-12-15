السعودية.. ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 7 %

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة بنسبة 7 %خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغ نمو الأنشطة غير النفطية 6,8 %.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير حديث لها، أن هذا المعدل هو أعلى معدل نمو منذ عام 2012، إذ سجل الاقتصاد نموًا قدره 5,7 %، مدعومًا بانتعاش الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة ارتفاعًا بلغ 9,3 %.

وفي وقت سابق، توقّع الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ترأسه لجلسة للوزراء لإقرار الميزانية، أن تحقق ميزانية المملكة السعودية العام المقبل فائض قدره 24 مليار دولار، كما توقّع أن تبلغ إيرادات الدولة أكثر من 278 مليار دولار.

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