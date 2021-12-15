اختتام فاعليات ورشة العمل بعنوان “إدارة الغذاء والدواء”

اختتمت أعمال ورشة العمل الأولى لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية درنة تحت شعار “إدارة الغذاء والدواء Food and drug Administration “، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والجهات الضبطية والمهتمين بالمدينة

حيث شملت عدد من المحاور الآتية: سلامة الأغذية من الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم وآثارها الإقتصادية، وكذلك أحكام القانون الليبي والاشتراطات الصحية، والأدوية المزيفة والمغشوشة داء يرتدي ثوب الشفاء، بالإضافة إلى أهمية نظام اليقظة الدوائية في تقديم الرعاية الطبية للفرد والمجتمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية