“نجلاء المنقوش” تجتمع مع وزير الخارجية الإيطالي

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” .

تناول الاجتماع مناقشة العديد من الملفات منها الانتخابات والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية، كما أكـد وزيـر الخارجـيـة الإيطـالي دعم بلاده، وكذلك الإتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهتها لهذه الظاهرة.

ومن جهة أخرى اكدت ” نجلاء المنقوش ” على أن “حل هذه القضية يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر، وكذلك عدم الإكتفاء بعلاجها في دول العبور، بالإضافة إلى الدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود “.

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