ديوان المحاسبة طرابلس يستأنف ورشة عمل تقييمه

استئنف ديوان المحاسبة طرابلس اليوم الأربعاء ورشة عمل تقييم ديوان المحاسبة حيث خصصت لمناقشة المحور الأول وهو سياسة الاتصال والتواصل بالديوان، والمحور الثاني المتمثل في جودة العمل الرقابي ومخرجات الديوان وتقاريره.

كما تم خلال الورشة تقديم عروض مرئية حول نتائج إطار القياس الذي قام به الديوان في المحورين المذكورين.

وخصص جزء من الورشة لحلقة نقاش تم خلالها مناقشة التقرير المعد حول الفجوات المتعلقة بعمل الديوان، وما تم إنجازه لسد هذه الفجوات والإجراءات المتبقية وتضمينها بالخطة الاستراتيجية والتشغيلية بالديوان.

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