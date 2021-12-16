وزارة التعليم العالي تطالب بإرسال البيانات المالية الخاصة بالموظفين والمعيدين وفق جدول المرتبات بقانون رقم (4) لعام 2018 في أسرع وقت

وجهت وزارة التعليم العالي تنويهاً إلى رؤساء الجامعات المتخلفة عن إعداد البيانات المالية للموظفين والمعيدين وفق جدول المرتبات بقانون رقم 4 لعام 2018 .

حيث طالبت بإرسال البيانات إلى ادارة الميزانية بوزارة المالية في أسرع وقت ممكن وفي حال اعتماد ادارة الميزانية لمخصصات شهر نوفمبر دون قيامهم بإرسال البيانات سيتم إصدار أقصى العقوبات بخصوصهم .

وقالت الوزارة أن عدد كبير من إدارات الجامعات أنجزت المهمة بأسرع وقت وعدد قليل جداً من الجامعات مثل جامعة مصراتة تتجاهل التعميم الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأسباب مجهولة.

كما أعلنت الوزارة لنقابات الموظفين بالجامعات لمتابعة الصرف مع الوزارة بداية مع مخصصات شهر نوفمبر وفي حال هناك أي جامعة لم تلتزم بتنفيذ الصرف يتم إبلاغ الوزارة في أسرع وقت لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص .

وقالت الوزارة: لن نسمح بتفشي الفساد المالي نهاية هذا العام وسنحافظ على حقوق الجميع التي تعتبر أمانة في أعناقنا لحين تسليم المهام إلى وزارة جديدة .

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