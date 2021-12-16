«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الخميس 16 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6036 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1965 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0993 دينار، والليرة التركية 0.3062 دينار، والدولار الكندي 3.5867 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2269 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2534 دينار، والدينار التونسي 1.588 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4969 دينار ليبي.

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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 2021/12/16

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021: