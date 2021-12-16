“العابد” يجتمع مع وزير الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة

اجتمع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” يوم أمس الأربعاء مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي “عبدالرحمن عبدالمنان” بمقر الوزارة بدبي، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

كما بحث اللقاء سياسات التوظيف وتوزيع القوى العاملة، والاستفادة من التجربة الإماراتية الحديثة في هذا المجال؛ خصوصاً آليات تنظيم العمال بما يضمن حقوقهم فيما يتعلق بالأجور والصحة والسلامة المهنية وتأسيس المدن العمالية، وكان محور التدريب والتأهيل والبرامج والمشاريع الخاصة بالتكوين المهني أبرز ما تم مناقشته في هذا اللقاء الذي خلص إلى استمرار التعاون ما بين الوزراتين لما يخدم مصالح البلدين .

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