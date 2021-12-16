الارصاد: امطار مستمرة اليوم.. وكتلة هوائية باردة وانخفاض حاد للحرارة بداية من السبت على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 16/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الأجواء يتخللها امطار متفرقة من حين لاخر على اغلب المناطق الساحلية خاصةً على الساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير فإن درجات الحرارة تكون منخفضة نسبيا خاصة على مناطق الشمال حيث الحرارة القصوى علي أغلب مناطق ليبيا مابين (15 – 18) مْ، بينما لاتتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية، مع اظهور شبورة مائية على المناطق الساحلية وتكّون الضباب على المرتفعات الجبلية اخر هذه الليلة وصباح الغد.

كتلة هوائية باردة

ومن المتوقع بحبسب التقرير ان تتاثر مناطق الشمال بكتلة هوائية باردة بداية من مساء السبت حيث تسجل الحرارة انخفاض حاد خصوصا على المرتفعات الجبلية مع احتمال سقوط ثلج خفيف على مرتفعات الجبل الاخضر يوم الاحد. والله أعلم.

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