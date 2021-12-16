اسعار الصرف اليوم… سعر الليرة التركية مقابل الدولار يهوي إلى مستوى تاريخي جديد

هبطت العملة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى تاريخي جديد، وذلك بعد أن وصل سعر صرفها إلى 15.21 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 09:38 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 15.07 ليرة للدولار، وقبل ذلك بلغت العملة مستوى 15.21 ليرة للدولار، والذي يعد مستوى تاريخيا متدنيا.

وفيما يلي اخر اسعار الصرف ظهر اليوم:

أسعار صرف الليرة التركية السعر دولار: 15.179 يورو: 17.178 ريال سعودي: 4.098

ويأتي التراجع في ظل توقعات بأن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس، على الرغم من زيادة حادة في التضخم في البلاد.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام، ما هز بشدة السوق التركية الناشئة، بحسب ارم نيوز

وأظهر استطلاع أجرته ”رويترز“ أنه على الرغم من ارتفاع التضخم متجاوزا 21 % ما زال من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي مئة نقطة أساس إلى 14 % في اجتماعه لوضع السياسات في وقت لاحق اليوم.

وهبطت الليرة التركية بنحو 7 %، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد قرب 15 مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، وأعلن المركزي التركي، عن رابع تدخل له في السوق في أسبوعين بائعا للدولارات، وهو ما أعطى بعض الدعم لليرة بعد أن هوت إلى 14.99 مقابل الدولار، لتفقد حوالي نصف قيمتها منذ بداية العام.

ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 % الشهر الماضي وإلى مستويات قياسية منخفضة، وساعدت على رفع التضخم فوق 21 %.