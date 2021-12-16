اقتصاد

الديْن العالمي يقفز لمستويات قياسية منذ الحرب العالمية الثانية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن الديْن العالمي ارتفع عام 2020 إلى مستويات قياسية، هي الأعلى في خلال سنة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية، مسجلاً ما نسبته 256% من إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 226 تريليون دولار.

وأشار التقرير الحديث إلى ارتفاع نسب الفائدة في الدول بوتيرة أسرع من المتوقّع، الأمر الذي شكّل ضغطاً على الشركات الكبيرة و اقتصادات البلدان.

وقال الصندوق إن الديْن العام في الدول المتقدمة ارتفع بشكل ملموس عام 2020 تزامناً مع انتشار فيروس “كورونا” والبدء في إجراءات الإغلاق حينها ما نتج عنه تقديم الحكومات حوافز مالية ضخمة للحدّ من التداعيات الاقتصادية، مما تسبب في ارتفاع الديْن العام لبعض دول الاقتصادات المتقدمة بنسبة 124% مقابل 70% عام 2007.

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قناة 218 الليبية

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