أسعار النفط اليوم ترتفع 1%.. وخام برنت قرب 75 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بدعم من زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وتسجيله مستوى قياسيًا في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى معالجة التضخم قبل أن يخرج الاقتصاد عن مساره، وهو ما دعم ارتفاع أسعار الخام، التي تقاوم انتشار متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” الذي يهدد الطلب على النفط على مستوى العالم.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 08:05 صباحًا بتوقيت غرينتش (11:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت -تسليم فبراير/شباط 2022- بنحو 1.03%، مسجلة 74.64 دولارًا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم يناير/كانون الثاني- بنسبة 1.14%، مسجلة 71.68 دولارًا للبرميل.