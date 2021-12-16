اقتصاد

مصرف الجمهورية ينفي الإشاعات المتداولة بخصوص الإغلاق أو تعطيل العمل بالفروع 

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 16 ديسمبر 2021 (وال) _ فند المكتب الإعلامي لمصرف الجمهورية الإشاعات المتداولة بخصوص الإغلاق الجزئي أو تعطيل العمل بالفروع .

وأكد مسؤول المكتب الإعلامي في تصريح خاص لوكالة الانباء الليبية ، استمرار العمل اليومي بكافة الفروع وتوزيع السيولة النقدية على العملاء .

وبين أن الموقع الرسمي للمصرف أو الصفحة الموثوقة بالعلامة الزرقاء على الفيس بوك ،هي الجهة الوحيدة المعنية بالقرارات والإجراءات الخاصة بالمصرف .

وكما دعا العملاء إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية من أجل سلامة الموظفين والعملاء و للحد من آثار الجائحة التي تواجهها بلادنا والعالم . (وال _ طرابلس) أ ف / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

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