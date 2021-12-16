سقوط جديد لليرة التركية أمام الدولار.. وترقّب لإجراءات “المركزي”

هوَت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد في تداولات مبكرة، اليوم الخميس، أمام العملة الأمريكية مسجلةً 15.21 ليرةً للدولار الواحد.

وجاء تراجع الليرة وسط ترجيحات أن يخفض المصرف المركزي التركي، خلال الساعات المقبلة نسبة أسعار الفائدة، بضغط من الرئيس طيب رجب طيب أردوغان من 15% إلى 14% .

وتُعاني أنقرة ارتفاع نسب التضخم العام، والذي فاق 21% حتى ديسمبر من هذا العام، الأمر الذي أثّر على أسعار السلع و تراجع ثقة المستهلكين بنسبة 2%، بحسب معهد الإحصاء التركي.

وسبق أن خفض المصرف المركزي التركي أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بنسبة 1% لتتراجع من16% إلى 15%.

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