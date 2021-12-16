اقتصاد

تواصل تراجع الليرة التركية إلى مستوى تاريخي أمام الدولار

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أنقرة 16 ديسمبر 2021 (وال) -هبطت العملة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى تاريخي جديد، وذلك بعد أن وصل سعر صرفها إلى (15.21) ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العملة التركية عند مستوى (15.07) ليرة للدولار، وقبل ذلك بلغت العملة مستوى (15.21) ليرة للدولار، والذي يعد مستوى تاريخيا متدنيا.

ويأتي التراجع في ظل توقعات بأن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار (100) نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس، على الرغم من زيادة حادة في التضخم في البلاد.(وال أنقرة) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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