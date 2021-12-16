خاص.. مصدر بالتجاري الوطني يؤكد أن الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة برئاسة “عبد الوهاب مختار” تصحيحية لقرارات صادرة بالمخالفة .. ويوضح التفاصيل

أوضح مصدر من المصرف التجاري الوطني في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ “عبد الوهاب المختار” هي إجراءات تصحيحة لقرارات صادرة بالمخالفة ، ولا تضر ولا تنقص في حقوق موظفي المصرف .

وبحسب المصدر فقد عمل وحرص مجلس الإدارة منذ سنوات على أن يكون موظف المصرف التجاري يتمتع بمزايا ومرتبات محفزة على العطاء وبذل الجهد ، وهذا يلمسه كل موظف حريص على هذه المؤسسة .

ويؤكد مجلس الإدارة بأن حقوق ومزايا الموظفين محفوظة في اطار القانون وفي اطار صلاحيات مجلس الإدارة .

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