“218” ترصد تفاوت قيم السحب من المصارف التجارية

كشف رئيس نقابة المصارف والتأمينات، يونس المدني، عن القيم المالية المخصصة من المصارف التجارية في شكل سيولة نقدية، حيث قال إن فرع المصرف التجاري الوطني بمدينة سبها حدد قيمة خمسة آلاف دينار كقيمة للسحب النقدي أمام الزبائن.

وبيّن وجود السيولة في فروع المصرف كاملة، فيما حدد مصرف الجمهورية سقف السحب عند 2,500 دينار.

ونفى “المدنى” لـ “218” إضراب عاملي مصرف التجاري الوطني عن العمل، مؤكداً استمرار المصرف في تقديم خدماته لزبائنه بشكل اعتيادي، لافتاً إلى عدم توفر السيولة النقدية في مصرف التجارة والتنمية؛ بسبب عدم إمداده من مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح أن مصرفيْ الصحارى وشمال أفريقيا بدءا فعلياً بتوزيع السيولة عند قيمة سحب تتراوح بين ألف وألفيْ دينار، فيما يعدّ مصرف الواحة من أكثر المصارف تقديما للسيولة النقدية لزبائنه بقيمة بين ألف وحتى 50 ألف دينار، بسبب قيمة التدفق النقدي العالية نظير مساهمة الشركات النفطية في إيداع المبالغ كما هو الحال في مصرف السرايا والذي حدد سقف السحب عند عشرة آلاف دينار.

وذكر “المدني”، في تصريحاته، أن المصارف التجارية داخل مدينة طرابلس كاملة، تعمل بشكل طبيعي وتقدم خدماتها، بما فيها خدمة إجراءات بطاقات الدولار للاستخدام الشخصي بـعشرة آلاف دينار.

وفي أكتوبر الماضي، كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عن إجمالي السيولة النقدية الموجهة للمصارف التجارية والتي بلغت 25 ملياراً.

ويأتي توزيع السيولة النقدية ضمن خطة المصرف المركزي؛ الهادفة لدعم التدفق النقدي في المصارف التجارية؛ في إطار تعزيز القوة الشرائية.

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