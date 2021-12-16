“الغاوي” يؤكد على ضرورة معالجة كافة الإشكاليات ببلدية مصراتة

عقد وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” ، اليوم الخميس إجتماعاً ، مع عميد بلدية مصراتة “محمود السقوطي” ، وأعضاء المجلس “اسماعيل الجرو” و “فرج احنيش”، وبحضور مدير مكتب الإسكان مصراتة ” الهادي الشركسي” .

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم العراقيل والمشاكل التي تواجه أهالي البلدية ، خاصة مشاكل تكدس مياه الأمطار ، حيث تقدم العميد بعدة مشاريع خاصة بمعالجة مشكلة تكدس مياه الأمطار من مشاريع صيانة وإنشاء خزانات المياه بالإضافة إلى مشاريع أخرى تلبي احتياجات أهالي البلدية وتساهم في حلحلة المختنقات .

كما أكد الغاوي على ضرورة معالجة كافة الإشكاليات وإيجاد أفضل الحلول لها، وعمل الوزارة على تضمين كافة المشروعات التي تعالج المختنقات وتدعم البنى التحتية وتعد أولوية لدى المواطنين في موازنة الوزارة للعام 2022 م، وضمن برنامج (عودة الحياة) للمشاريع التنموية المعلن عنه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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