بحضور أممي ودولي.. “الكبير” و”الحبري” يناقشان توحيد “المركزي”

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري مع سفراء دول مصر، الولايات المتحدة، اسبانيا، ألمانيا، والاتحاد الأوروبي سير عملية توحيد المصرف والتقدم الأخير المحرز لدفع عملية إعادة التوحيد بالاستعانة بشركة ديلويت الدولية كمستشار ومساعد .

وحضر الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الفيديو يوم الأربعاء، كلٌّ من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، ومسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.

وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادي على أهمية إعادة توحيد “المركزي” للعملية السياسية الجارية في البلاد، مع التأكيد أيضاً على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد.

وأعرب الرؤساء عن دعمهم لجهود إعادة التوحيد كافة وتقديم المساعدة الفنية؛ الأمر الذي سيتطلب مزيدًا من المشاورات في الفترة المقبلة.

وكان “الكبير” قد اتفق مع “الحبري”، خلال اجتماع لهما في وقت سابق، على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي وفق خارطة الطريق المُقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت”.

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