بمناسبة الذكرى السنوية لتعديله ..”العكاري” يوضح نتائج قرار تعديل سعر الصرف

كتب عضو لجنة سعر الصرف “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: لن تبني الأمم إلا بالصدق ومواجهة الأمر الواقع واتخاذ القرارات المؤلمة بدون عاطفة حتي يتم المعالجة على الطريقة السليمة والتي قد تأخذ وقت وتوقف الانهيار الذى لا يستطيع تحسسه غير ذوى الاختصاص اليوم هو الذكرى الأولى لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الخاص بتعديل سعر الصرف هذا القرار الذى إختلف فيه الكثير هناك من كان معه وهناك من وصفه بأنه وصفة خارجية وتدخل من صندوق النقد الدولي وغيرها الكثير .

وتابع قائلاً أن هذا القرار هو مخرج فريق مشترك بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي بدون تدخل أي طرف خارجي، وأن هذا القرار تم في نهاية السنة المالية 2020 ، ولم يكن من أهدافه التوسع في الانفاق.

وكشف بالقول: أن من أهدافه معالجة مشكلة السيولة والحمدلله تحقق ذلك وأي نقص في السيولة في أي مصرف الآن يرجع إلى سوء إدارة المصرف.

وتابع قائلاً أن معالجة فرق أدوات الدفع البديلة للدفع النقدي ( صكوك الدفع الإلكتروني ) ولا أعتقد أن هناك الآن ما يسمى فرق الذي كان يصل 40‎%‎ عن الدفع النقدي.

وأكد على معالجة مشكلة الدين العام الذي وصل فى فترة إلى 270‎%‎ من إجمالي الناتج المحلي ونطمئن الجميع أن هذه النسبة أصبحت من الماضي

وتابع بالقول: لا أعتقد بأن هناك عجز فى الانفاق ( رغم كبر حجمه) مقابل الإيرادات السيادية والتى نأمل من وزارة المالية نشر تقرير مفصل يبين حجم الانفاق مقابل الإيرادات.

كذلك الارتفاع الحاصل في أسعار السلع الأساسية اليوم سببه الرئيسي هو التضخم المستورد أي ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ وارتفاع أسعار النقل وإذا حمل جزء منها على تغير سعر الصرف فيجب أن نكون منصفين بأن لا يتجاوز حدود 22‎%‎ فقط وهي نسبة زيادة سعر الصرف على ما كان عليه في سنة 2020

وأضاف العكاري قائلاً أن السوق الموازي انخفض من مستويات 6.5 دينار إلى 4.90 دينار بنسبة 25‎%‎، وسوق موازي دولار بالصكوك من 8.25 في بعض المصارف 5.05 دينار بنسبة 39‎%‎ وكثير من المشاكل التى كانت تعترض عمل الزملاء في النظام المصرفي أصبحت من الماضي السيولة الدولار.

ووجه العكاري شكره إلى رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على هذا القرار رغم ما فيه من ألم إلا أنه فيه كثير من الإيجابيات التى تخدم الصالح العام بالإضافة إلى شكره أعضاء لجنة سعر الصرف: “عبدالناصر قنيدي”، “ناجي عيسي”، “عمران الشائبي”، “عبداللطيف التونسي”، “مصطفي المانع”، “سند الحاسي” .

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