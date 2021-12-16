الكبير والحبري يقدمان إحاطة للجهات الدولية بالتقدم المحرز في توحيد المصرف المركزي

قال مصرف ليبيا المركزي إن المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، قدما إحاطة عن سير عملية توحيد المصرف، والتقدم الأخير المحرز لدفع عملية إعادة التوحيد بالاستعانة بشركة ديلويت الدولية كمستشار ومساعد .

وأوضح المصرف، أن الإحاطة تمت عبر الفيديو مع سفراء دول، مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبحضور مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وصندوق النقد والبنك الدوليين ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.

وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، أهمية إعادة توحيد البنك المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأهميتها لاستقرار البلد ومستقبله، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن الرؤساء المشاركين لمجموعة عمل الخبراء، وبعض أعضاء الجلسة العامة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعربوا عن دعمهم لكافة جهود إعادة التوحيد وتقديم المساعدة الفنية، الأمر الذي سيتطلب مزيدا من المشاورات في الفترة المقبلة.

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