“المؤسسة النفطية” تتعهد بإمداد منطقة السميريات غرب الزاوية بشبكة مياه

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، التوقيع على عقد مشروع لإنشاء شبكة مياه بطول 13 كيلو متراً، وإنشاء خزان علوي بسعة 300 ألف لتر بمنطقة السميريات المجاورة لمصفاة الزاوية.

وأوضح رئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله، أن هذا المشروع هو مُقدمة لعدة مشاريع لاحقة ترغب المؤسسة بتنفيذها ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية في المناطق المحيطة بعملياتها النفطية بالزاوية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تأمل التوسع وتنفيذ مشاريع عدة في المناطق المجاورة للمُجمّع النفطي بالزاوية، وغيرها من المناطق حال توفر الظروف الملائمة وخاصة فيما يتعلق بشح الموارد المالية.

وأضاف صنع الله، أن المؤسسة لن تتوانى عن فك مختنقات أهالي المنطقة، وفق المتاح لها من إمكانيات، لكون مدينة الزاوية إحدى مناطق عمليات المؤسسة بامتياز لوجود مصفاة الزاوية ومستودع شركة البريقة وحقل خزانات شركة أكاكوس، وكذلك شركة الخليج والميناء النفطي وعدد من المقرات التابعة للمؤسسة.

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