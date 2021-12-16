“المؤسسة النفطية” تتعهد بإمداد منطقة السميريات غرب الزاوية بشبكة مياه

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، التوقيع على عقد مشروع لإنشاء شبكة مياه بطول 13 كيلو متراً، وإنشاء خزان علوي بسعة 300 ألف لتر بمنطقة السميريات المجاورة لمصفاة الزاوية.
وأوضح رئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله، أن هذا المشروع هو مُقدمة لعدة مشاريع لاحقة ترغب المؤسسة بتنفيذها ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية في المناطق المحيطة بعملياتها النفطية بالزاوية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تأمل التوسع وتنفيذ مشاريع عدة في المناطق المجاورة للمُجمّع النفطي بالزاوية، وغيرها من المناطق حال توفر الظروف الملائمة وخاصة فيما يتعلق بشح الموارد المالية.
وأضاف صنع الله، أن المؤسسة لن تتوانى عن فك مختنقات أهالي المنطقة، وفق المتاح لها من إمكانيات، لكون مدينة الزاوية إحدى مناطق عمليات المؤسسة بامتياز لوجود مصفاة الزاوية ومستودع شركة البريقة وحقل خزانات شركة أكاكوس، وكذلك شركة الخليج والميناء النفطي وعدد من المقرات التابعة للمؤسسة.
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