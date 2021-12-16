الكبير والحبري يجتمعان مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين بشأن توحيد المصرف المركزي

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قال المصرف المركزي الليبي إن محافظ المصرف ونائبه عقدا اجتماعا عبر الفيديو مع عدد من سفراء الدول ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، في حضور المستشارة الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأوضح المصرف، أن الاجتماع يأتي في إطار آخر المستجدات في ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي. وأضاف، أن الصديق الكبير وعلي الحبري بحثا الأربعاء خلال الاجتماع سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.

توحيد المصرف المركزي

وقال المصرف، إن الكبير والحبري قدما إحاطة، مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، بالتقدم الأخير المحرز لدفع عملية إعادة التوحيد بالاستعانة بشركة ديلويت الدولية كمستشار ومساعد .

وأضاف، أن الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادي أكدوا على أهمية إعادة توحيد البنك المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأهميتها لاستقرار البلد ومستقبله.

كما أكدوا على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد.

وقال المركزي، إن الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل الخبراء. وبعض أعضاء الجلسة العامة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أعربوا عن دعمهم لكافة جهود إعادة التوحيد وتقديم المساعدة الفنية. كما أكدوا أن الأمر سيتطلب مزيدًا من المشاورات في الفترة المقبلة.

خطة توحيد المركزي

وكان الكبير والحبري قد بحثا في وقت سابق من هذا الشهر الاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وناقش الحبري والكبير مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت. أبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

وفي شهر يوليو الماضي تم التوافق بين الكبير والحبري على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، كما أكد الاجتماع التزام الطرفين بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.