العامة للكهرباء تعلن عن تجديد واستبدال قواطع الدائرة جهد 220 ك.ف بمحطة تحويل ترهونة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تجديد واستبدال قواطع الدائرة جهد 220 ك.ف نوع (BBC) بأخرى جديدة غازية العزل صنع شركة (GE) بمحطة تحويل ترهونة جهد 11/30/66/220 ك.ف ، حيث تم الانتهاء من أعمال التجديد والاستبدال لقواطع الدائرة لكل من خطي غريان ( 1و2 ) والخمس مفاتيح ( 1و2 ) جهد 220 ك.ف ، وجاري حالياً العمل على تجديد واستبدال قواطع الدائرة لخطي أبوعرقوب ( 1و2 ) جهد 220 ك.ف .

وبحسب الشركة فإنه سيتم لاحقاً البدء بتجديد واستبدال قواطع الدائرة لكل من محولات جهد 66/220 ك.ف ومحولات القدرة جهد 30/220 ك.ف بالمحطة ، ويأتي ذلك في إطار قيام الإدارة العامة لنقل الطاقة وشركة الإنشاءات الكهربائية بالعمل على تجديد معدات الشبكة القديمة ببعض محطات التحويل .

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