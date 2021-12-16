اجتماع هام يعقده الكبير والحبري عبر الفيديو بالأمس مع وليامز ومجموعة العمل الاقتصادية.. تعرف على تفاصيله

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “علي الحبري” يوم أمس الأربعاء عبر الفيديو اجتماعاً مع سفراء دول مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، أسبانيا ، ألمانيا وبحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز ، وصندوق النقد والبنك الدوليين ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين ، لبحث سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.

حيث قدم المحافظ ونائبه إحاطة للحضور بالتقدم الأخير المحرز لدفع عملية إعادة التوحيد بالاستعانة بشركة ديلويت الدولية كمستشار ومساعد .

وأكد المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادي EWG على أهمية إعادة توحيد المصرف المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأهميتها لاستقرار البلد ومستقبله، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد.

كما أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل الخبراء ، وبعض أعضاء الجلسة العامة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن دعمهم لكافة جهود إعادة التوحيد وتقديم المساعدة الفنية، الأمر الذي سيتطلب مزيدًا من المشاورات في الفترة المقبلة.

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