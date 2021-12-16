“الفاو”: عدد الجياع في المنطقة العربية بلغ 69 مليون شخص في 2020

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” الخميس، استمرار الجوع في الوطن العربي، حاثة على “تغييرات جذرية” في أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة لتوفير الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

وبحسب التقرير الذي جاء حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، فإن “عدد الجياع في المنطقة العربية بلغ 69 مليون شخص في عام 2020 وفقا لوكالة آكي الإيطالية

وأضافت المنظمة أن ما يقرب من 53.4 مليون شخص يواجهون خطر الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات.

وبحسب التقرير، فقد عانى حوالي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه.

وعزت المنظمة إلى الأزمات والاضطرابات الاجتماعية، وضغوط متعددة مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كـورونا.

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن 44 بلداً حوال العالم، منها 33 في إفريقيا من بينها ليبيا، ستحتاج إلى مساعدات خارجية للحصول على الغذاء، بسبب النزاعات والجفاف وتفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في أجزاء عديدة من العالم.